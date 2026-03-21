Di Fusco: “Napoli in crescita, ma serve una svolta col Milan. Inter stanca, fiducia su Spinazzola”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito, le sue parole:

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“La prestazione contro il Cagliari non mi è piaciuta, anche perché c’erano i titolari in campo. Il Napoli non è questo, ma non può che crescere. Sarà importantissimo lo scontro diretto con il Milan per il secondo posto.

Inter? Essere davanti e vedere chi c’è dietro ti mette pressione. I punti sono tanti, ma l’Inter l’ho vista stanca nelle ultime partite. Io penso che il motivo per cui il Napoli in partita faccia un po’ di fatica è che ci sono rientri freschi, che devono riacquistare velocità di giocata e di pensiero.

Bisogna fare un applauso a De Bruyne per la qualità con cui ha giocato oggi, è stato quello che più ha provato a verticalizzare, riuscendo nelle giocate.

Spinazzola ha dimostrato che a Napoli ci sta benissimo. Raramente le sue prestazioni sono state al di sotto della sufficienza. Spero che il Napoli lo possa riconfermare. Ma è ovvio che la Juve attragga anche sulla lunghezza del contratto, sarà una scelta puramente calcistica.