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Di Fusco: “Napoli in crescita, ma serve una svolta col Milan. Inter stanca, fiducia su Spinazzola”

By Emanuela Menna
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Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito, le sue parole:

Factory della Comunicazione

La prestazione contro il Cagliari non mi è piaciuta, anche perché c’erano i titolari in campo. Il Napoli non è questo, ma non può che crescere. Sarà importantissimo lo scontro diretto con il Milan per il secondo posto.
Inter? Essere davanti e vedere chi c’è dietro ti mette pressione. I punti sono tanti, ma l’Inter l’ho vista stanca nelle ultime partite. Io penso che il motivo per cui il Napoli in partita faccia un po’ di fatica è che ci sono rientri freschi, che devono riacquistare velocità di giocata e di pensiero.
Bisogna fare un applauso a De Bruyne per la qualità con cui ha giocato oggi, è stato quello che più ha provato a verticalizzare, riuscendo nelle giocate.
Spinazzola ha dimostrato che a Napoli ci sta benissimo. Raramente le sue prestazioni sono state al di sotto della sufficienza. Spero che il Napoli lo possa riconfermare. Ma è ovvio che la Juve attragga anche sulla lunghezza del contratto, sarà una scelta puramente calcistica.
Per il futuro passa tantissimo dalla sfida col Milan, che ha un calendario più o meno del valore del Napoli. Tra le due, gli azzurri hanno un margine di crescita importante, mentre la squadra di Allegri mi sembra in parabola discendente”.
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