De Bruyne torna protagonista: prestazione da leader al rientro

Il match contro il Cagliari segna il ritorno da titolare di Kevin De Bruyne dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter, un rientro importante per il Napoli in ottica campionato. Il belga ha disputato tutti i 97 minuti mostrando un’ottima condizione fisica.
Prestazione di alto livello anche nei numeri: 75 palloni toccati con un solo errore, 46 passaggi completati e 4 passaggi chiave. Il dato degli expected assists (0,55) evidenzia il suo impatto immediato nella fase offensiva, confermando qualità, visione di gioco e centralità nel sistema azzurro.