Conte: “L’obiettivo è la Champions, ma nessuno ci impedisce di guardare avanti”

La pressione, intanto, è stata messa. «Vincendo abbiamo dato fastidio a chi ci sta davanti» , ha detto Antonio Conte dopo lo 0-1 di Cagliari. Un segnale, più che un messaggio, in una corsa scudetto che vede inevitabilmente l’Inter favorita: «Dobbiamo guardare davanti, deve essere uno stimolo, ma senza distrazioni e passi falsi. Non ci vuole nulla ad essere risucchiati dietro in classifica, ma nel frattempo ci godiamo questi 15 giorni prima di affrontare il Milan. Abbiamo sbagliato troppo in fase di impostazione, siamo stati sporchi qualitativamente. Potevamo comandare meglio il gioco, anche perché il Cagliari non veniva a pressare. In fase di costruzione dovevamo fare di più».

La pressione, intanto, è stata messa. «Vincendo abbiamo dato fastidio a chi ci sta davanti» , ha detto Antonio Conte dopo lo 0-1 di Cagliari. Un segnale, più che un messaggio, in una corsa scudetto che vede inevitabilmente l’Inter favorita: «Dobbiamo guardare davanti, deve essere uno stimolo, ma senza distrazioni e passi falsi. Non ci vuole nulla ad essere risucchiati dietro in classifica, ma nel frattempo ci godiamo questi 15 giorni prima di affrontare il Milan. Abbiamo sbagliato troppo in fase di impostazione, siamo stati sporchi qualitativamente. Potevamo comandare meglio il gioco, anche perché il Cagliari non veniva a pressare. In fase di costruzione dovevamo fare di più».