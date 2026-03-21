Conte e quella pazza, pazza idea che gli frulla per la testa

4 vittorie consecutive, qualche giocatore recuperato anche se non al meglio e lui che parla di mettere pressione. E’ Antonio Conte dopo Cagliari-Napoli. Ci sta pensando? Davvero? Conoscendolo è molto, molto probabile…Scrive il Corriere della Sera:

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“Che sia proprio il principe Scott il valore aggiunto del Napoli? Il suo sigillo dopo settanta secondi contro il Cagliari ha un valore (quasi) nobiliare: il gol di McTominay è l’unica gemma di una gara che di fatto finisce lì, dopo il vantaggio. Una gara sporca, nè dominata, nè subita. Una di quelle partite in cui l’esperienza — o meglio il mestiere — e la qualità sono le uniche armi di resistenza all’assalto (mai pericolosissimo) degli avversari alla ricerca del pari.

Una sfida che non soddisfa Conte per i tanti errori tecnici che ha visto, ma lo esalta sotto il profilo del risultato. Lui si nutre di questo: «Dobbiamo qualificarci in Champions ma abbiamo messo pressione al Milan e all’ Inter». La voglia di alzare l’asticella è più di un’idea che gli frulla nella testa. Quarta vittoria di fila. Un valore da tre punti. E Conte: «Nessuno ci deve impedire di guardare avanti». Eccola, la pazza idea.