Cagliari sconfitto ma Pisacane resta fiducioso

Nonostante il risultato, l’allenatore Fabio Pisacane vede aspetti positivi e crede di aver ritrovato la sua squadra dopo la brutta prestazione di Pisa: «Sì, questo è il mio Cagliari, quello della scorsa settimana è una squadra che non ci appartiene. Riassumendo, non siamo soddisfatti perché non si può esserlo quando si perde, ma rincuorati sì. La squadra ha fatto quella che doveva fare».

Il tecnico riconosce anche la forza dell’avversario, ma non nasconde i limiti della sua squadra: «Sì, tanti difetti, in tutte le zone del campo».

Allo stesso tempo, però, sottolinea i progressi fatti: «Ma resta il fatto che abbiamo voltato pagina dopo Pisa e abbiamo sviluppato il piano gara come previsto».

Nel finale di partita ha dato spazio anche a due giovani promettenti, dimostrando fiducia nel futuro del gruppo: «Sono ragazzi che stanno crescendo, hanno doti e voglia di migliorarsi».

Guardando alle prossime sfide, fondamentali per la salvezza, Pisacane indica la strada da seguire: «Dobbiamo avere una sana paura, e allo stesso tempo essere lucidi e fiduciosi. Così arriveremo al traguardo».

Anche Alessandro Deiola conferma la volontà della squadra di reagire: «Lavoriamo duramente per ripartire».

Come riporta il Corriere dello Sport, la sconfitta lascia comunque segnali incoraggianti per il Cagliari, che dovrà ora ritrovare risultati per raggiungere l’obiettivo salvezza.