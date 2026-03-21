CAGLIARI-NAPOLI: TOP & FLOP

Cagliari e Napoli si sono già affrontate due volte in stagione, entrambe al Maradona, con partite sempre molto equilibrate e tiratissime.

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Si è giocata oggi pomeriggio nell’insolito orario delle 18:30 la sfida dell’ “Unipol Domus” tra il Cagliari e il Napoli, valido come anticipo della trentesima giornata di Serie A. Gli isolani di mister Fabio Pisacane non hanno brillato nell’ultimo periodo e la sconfitta dello scorso turno di Pisa ha portato alla decisione comune, tra società allenatore e calciatori, di andare in ritiro per preparare questa delicatissima sfida.

In casa partenopea invece, nonostante le tre vittorie consecutive contro Verona-Torino-Lecce e i recuperi di alcuni pezzi da novanta, Antonio Conte non si è affatto fidato di questa sfida sapendo quanto a Cagliari pubblico e club ci tengano da sempre a rendere la vita difficile agli azzurri.

Una rete un pochino rocambolesca di Mc Tominay dopo appena due minuti sembravano il preludio per una partita emozionante. E invece la gara è stata bruttina e il Napoli porta a casa tre punti fondamentali nella lotta per la Champions League.

TOP

Mc Tominay– Parte titolare un pochino avanzato sulla sinistra e fa sentire la sua presenza col gol. E’ nel vivo del gioco anche in quella posizione, eppure le cose migliori le fa quando nella ripresa viene abbassato tra i due centrocampisti. Il suo ritorno da titolare fa capire quanto sia importante sto ragazzo. Per la pesantezza della sua rete al Cagliari non può che essere lui il “TOP PLAYER” della partita.

Beukema– Partita solidissima dell’olandese, bravo a fare a sportellate con gli attaccanti del Cagliari e a tenere botta. La rete che vale tre punti nasce da un suo colpo di testa e spesso prova a spingere sulla destra. Tuttavia si vede che non si sente troppo a suo agio, soffrendo il “salto” verso una piazza come quella partenopea.

DeBruyne– Oggi non c’erano le condizioni e soprattutto gli spazi giusti per disegnare calcio. Il belga però tocca il numero giusto di palloni per garantire qualità e accendere la lampadina nei momenti importanti. Non fortunato nelle conclusioni, un suo tiro nella ripresa finisce altissimo. Immagini da tramandare ai posteri all’interno di una carriera da fenomeno.

FLOP

Lobotka– Il mio giudizio sulla prestazione dello slovacco sembra un copia e incolla di quello dato ad Anguissa la settimana scorsa. In condizioni precarie, oggi lui e Gilmour si sono pestati i piedi occupando le stesse zolle del campo. Contro un Cagliari troppo fisico, i due play “tascabili” sono apparsi imprecisi e poco protettivi.

Olivera– Tocca una quantità di palloni superiore al miglior FRANCO BARESI nel Milan di Sacchi senza un reale motivo. Piedi ruvidissimi e un continuo brivido ogni volta che l’uruguaiano partecipa al fraseggio, commette un fallo da ammonizione nella trequarti avversaria tanto inutile quanto ingenuo. Nel finale l’ingresso di Juan Jesus al suo posto viene accolto dai tifosi partenopei come manna dal cielo. FINIRÀ QUESTA BRUTTA STAGIONE ANCHE PER LUI!

“Top & Flop Cagliari-Napoli” è a cura di Marco Lepore

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