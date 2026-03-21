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Cagliari/Napoli, pochi minuti per conquistare 3 punti Champions. Le statistiche

By Giuseppe Sacco
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Il Napoli conquista una vittoria di misura per 1-0 contro il Cagliari grazie al gol nei primi minuti di Scott McTominay. Dopo il vantaggio iniziale, gli azzurri gestiscono il possesso e creano diverse occasioni, mantenendo il controllo della gara. Il Cagliari prova a reagire ma fatica a rendersi pericoloso, trovando poche soluzioni offensive. Nella ripresa il copione non cambia: il Napoli domina il gioco mentre i padroni di casa non riescono a impensierire seriamente la difesa avversaria. Nel finale gli ospiti amministrano il risultato e portano a casa tre punti importanti.

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Statistiche

Statistica Cagliari Napoli
Possesso palla 32.7% 67.3%
Tiri in porta 0 5
Tiri totali 7 17
Pali/Traverse 0 0
Fuorigioco 0 2
Falli commessi 12 16
Ammonizioni 2 2

Migliore in campo: Scott McTominay (Napoli)

 

 

A cura di Giovanni Mirengo

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