Cagliari/Napoli, pochi minuti per conquistare 3 punti Champions. Le statistiche

Il Napoli conquista una vittoria di misura per 1-0 contro il Cagliari grazie al gol nei primi minuti di Scott McTominay. Dopo il vantaggio iniziale, gli azzurri gestiscono il possesso e creano diverse occasioni, mantenendo il controllo della gara. Il Cagliari prova a reagire ma fatica a rendersi pericoloso, trovando poche soluzioni offensive. Nella ripresa il copione non cambia: il Napoli domina il gioco mentre i padroni di casa non riescono a impensierire seriamente la difesa avversaria. Nel finale gli ospiti amministrano il risultato e portano a casa tre punti importanti.
Statistiche
|Statistica
|Cagliari
|Napoli
|Possesso palla
|32.7%
|67.3%
|Tiri in porta
|0
|5
|Tiri totali
|7
|17
|Pali/Traverse
|0
|0
|Fuorigioco
|0
|2
|Falli commessi
|12
|16
|Ammonizioni
|2
|2
Migliore in campo: Scott McTominay (Napoli)
A cura di Giovanni Mirengo