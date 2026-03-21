17° giornata- serie A femminile- Inter -Napoli 2-2
Le partenopee frenano le nerazzurre
MILANO- All’ “Arena Civica”, nell’anticipo delle 16.15 h., il Napoli riprende il suo percorso stagionale dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Le ragazze di coach Sassarini, nonostante il doppio svantaggio con il quale l’Inter assapora prematuramente il successo finale con le reti prima, della maltese Bugeja e , successivamente della capocannoniera belga Wullaert, le azzurre riprendono il match con la solita danese Floe Nielsen e l’americana Barker. Il Napoli sale a quota 26, in attesa delle sfide di domani.
Nel prossimo turno, il Napoli riceverà il Genoa guidato da mister De la Fuente, fanalino di coda del campionato a quota 9 punti.