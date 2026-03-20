Tutto quello che c’è da sapere su Cagliari/Napoli

I precedenti di Cagliari-Napoli

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Sono 44 i confronti ufficiali in Sardegna: bilancio di 9 successi del Cagliari (ultimo 2-0, Serie A 2008/09). 22 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 13 vittorie del Napoli (ultima 0-4, Serie A 2024/25).

I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009 (2-0 con reti di Jeda e Lazzari, Serie A). Da allora si contano 14 sfide, con score di 5 pareggi e 9 affermazioni del Napoli.

Nelle ultime 11 sfide in Sardegna, Napoli sempre in rete con 27 marcature totali (ultimo stop il 23/10/2011, 0-0 in Serie A).

L’analisi del match

Cagliari reduce da 6 turni senza successi: ultima vittoria il 31 gennaio (Cagliari-Verona 4-0). Da allora, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Di fronte alla Unipol Domus la squadra della A che calcia meno rigori (1, Cagliari) e quella che ne ha subiti di più (8, Napoli).

Cagliari squadra della Serie A 2025/26 che subisce più ammonizioni (66).

Nessuna squadra effettua più recuperi difensivi in media del Cagliari (38,7) in Serie A: seguono Verona (38), Napoli (37,8), Roma (37,7) e Juventus (37,4).

Napoli reduce da tre vittorie consecutive, tutte con lo stesso punteggio (2-1 contro Verona in trasferta, poi Torino e Lecce).

Napoli senza clean-sheet da 11 match ufficiali, per un totale di 18 gol al passivo. UItima rete inviolata il 17 gennaio (Napoli-Sassuolo 1-0, Serie A). Al contrario, sono 9 le partite consecutive in gol: ultimo stop il 25 gennaio (Juventus-Napoli 3-0, Serie A).

Napoli squadra della Serie A 2025/26 che segna più reti nei primi 15′ di gara (9), come Como e Inter.

Gli azzurri sono la squadra della Serie A 2025/26 che manda in rete più calciatori (19).

Napoli squadra della Serie A 2025/26 con percentuale di conversione tiri in gol più alta (12,4%) in questo campionato: seguono Inter (11.9%), Sassuolo (11,6%), Como (11,5%) e Genoa (11,3 %).

Tra Fabio Pisacane ed Antonio Conte terzo incontro ufficiale: nei 2 precedenti (entrambi in questa stagione fra campionato e Coppa ltalia), un pareggio e una vittoria per l’allenatore del Napoli.

Dei 5 titoli vinti da Antonio Conte da allenatore in Serie A, due sono stati celebrati contro il Cagliari: il primo nel 2011/12 (Cagliari-Juventus 0-2, giocata a Trieste), il secondo nella stagione 2024/25 (Napoli-Cagliari 2-0).

* Dati Kama.Sport