Tredici azzurri chiamati dalle Nazionali, c’è anche un derby. Quattro col doppio azzurro

Già oggi, dopo la partita contro il Cagliari, saranno diversi i calciatori del Napoli in odore di convocazione per gli impegni internazionali a salutare tutti per un po’ e a prendere strade diverse da quelle del gruppo, di rientro in serata in città. Per la precisione, i calciatori indiziati a non riprendere la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno all’inizio della prossima settimana sono tredici: gli italiani Buongiorno, Meret, Politano e Spinazzola, chiamati da Gattuso per l’impresa Mondiale attraverso i playoff; Milinkovic-Savic (Serbia); Gilmour e McTominay (Scozia); Lobotka (Slovacchia); Olivera (Uruguay); Elmas (Macedonia del Nord) e Hojlund (Danimarca), che giovedì si sfideranno al Parken di Copenaghen nella semifinale playoff per andare al Mondiale; De Bruyne e Lukaku (Belgio), pronti al grande ritorno dopo cinque e nove mesi di assenza per smaltire i rispettivi infortuni. Kevin e Romelu aspirano alla quarta partecipazioni iridata dopo quelle in Brasile nel 2014, in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022. Sempre fianco a fianco. Fonte: Cds

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