NewsCalcioRassegna Stampa

Tredici azzurri chiamati dalle Nazionali, c’è anche un derby. Quattro col doppio azzurro

Derby Hoj-Elmas

By Giuseppe Sacco
0

Già oggi, dopo la partita contro il Cagliari, saranno diversi i calciatori del Napoli in odore di convocazione per gli impegni internazionali a salutare tutti per un po’ e a prendere strade diverse da quelle del gruppo, di rientro in serata in città. Per la precisione, i calciatori indiziati a non riprendere la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno all’inizio della prossima settimana sono tredici: gli italiani Buongiorno, Meret, Politano e Spinazzola, chiamati da Gattuso per l’impresa Mondiale attraverso i playoff; Milinkovic-Savic (Serbia); Gilmour e McTominay (Scozia); Lobotka (Slovacchia); Olivera (Uruguay); Elmas (Macedonia del Nord) e Hojlund (Danimarca), che giovedì si sfideranno al Parken di Copenaghen nella semifinale playoff per andare al Mondiale; De Bruyne e Lukaku (Belgio), pronti al grande ritorno dopo cinque e nove mesi di assenza per smaltire i rispettivi infortuni. Kevin e Romelu aspirano alla quarta partecipazioni iridata dopo quelle in Brasile nel 2014, in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022. Sempre fianco a fianco.  Fonte: Cds

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

(Grafico) Cagliari/Napoli le scelte, secondo il Cds, dei due mister

News

UFFICIALE – Oggi (Fase 1) ultimo giorno per i biglietti di Napoli/Milan

News

CdS Campania – “COSI’ NON LO AVETE MAI VISTO”.…

News

Nasce il Maradona “premium” – Gli Sky Box saranno spazi privati vetrati con …

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.