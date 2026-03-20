Serie A, Cagliari-Napoli 0-1 (0-1): Re Scott

Basta poco più di un minuto al Napoli per indirizzare la gara all’Unipol Domus. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una gestione non impeccabile della situazione da parte di Elia Caprile favorisce Scott McTominay, che da pochi passi trova la deviazione vincente e porta subito avanti gli ospiti. Il gol immediato cambia l’inerzia del primo tempo. Il Napoli controlla con relativa tranquillità e, quando accelera, dà l’impressione di poter colpire ancora grazie alla qualità dei suoi interpreti. Proprio McTominay sfiora la doppietta con un colpo di testa nei primi minuti, mentre Politano si rende pericoloso in due occasioni, senza però riuscire a trovare il raddoppio.

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Il Cagliari prova a reagire sfruttando gli errori degli avversari e ha una buona chance con Sebastiano Esposito, che però non inquadra la porta dopo un disimpegno sbagliato della difesa partenopea. Nel complesso, però, il ritmo resta basso e le occasioni non abbondano. Anche Antonio Conte si mostra più volte insoddisfatto per la gestione del possesso e per la mancanza di precisione dei suoi.

Nella ripresa il Napoli prova a chiudere la partita con maggiore decisione. Tra i nuovi ingressi si mette in evidenza Alisson Santos, bravo a muoversi tra le linee e a creare spazi nella difesa rossoblù. Politano continua a essere uno dei più attivi, mentre Højlund si fa valere nei duelli fisici con i centrali del Cagliari.

Pisacane prova a cambiare qualcosa inserendo Semih Kiliçsoy al posto di un opaco Folorunsho, ma la manovra dei padroni di casa resta poco incisiva. I rossoblù ci provano con generosità nel finale, senza però trovare soluzioni realmente pericolose.

Nonostante i cinque minuti di recupero, il risultato non cambia. Il Napoli gestisce il vantaggio senza particolari rischi e porta a casa una vittoria di misura, costruita nei primi istanti di gara e difesa con ordine fino al triplice fischio.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO CAGLIARI-NAPOLI 0-1