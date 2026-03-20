Senegal non restituisce Coppa d’Africa, ct la consegna ai militari

(Adnkronos) – Il Senegal non vuole restituire la Coppa d’Africa. Dopo la clamorosa decisione della Caf, la Federazione africana, che ha deciso di assegnare a tavolino il trofeo al Marocco dopo che il Senegal aveva lasciato il campo per protesta durante la finale vinta 1-0 lo scorso gennaio, il ct Pape Thiaw ha affidato la coppa ai militari.

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Un video diventato virale sui social mostra infatti l’allenatore della nazionale senegalese arrivare in una base militare circondato da soldati in difesa, che si contendono il trofeo, certificando quindi la ferma intenzione, confermata anche dal governo, di non consegnare la Coppa d’Africa al Marocco.

Alla base della decisione della Federazione africana c’è, come detto, quanto successo durante la finale, con il Senegal che ha abbandonato il terreno di gioco per diversi minuti provocando la sospensione della partita dopo l’assegnazione al Marocco di un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz con un osceno cucchiaio.

La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale diramata dalla Caf: “Il Comitato d’Appello della CAF ha deciso che la Nazionale del Senegal, in base all’articolo 84 del regolamento della Coppa d’Africa, è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d’Africa 2025, con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Federazione del Marocco”.

“Il ricorso presentato dalla Fedeazione del Marocco è dichiarato ammissibile nella forma e il ricorso è accolto. Il Comitato d’Appello della CAF ritiene inoltre che la condotta della squadra senegalese rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d’Africa. Si dichiara che la Federazione del Senegal, attraverso la condotta della sua squadra, ha violato l’articolo 82 del regolamento della Coppa d’Africa. In applicazione dell’articolo 84 del Regolamento della Coppa d’Africa, la squadra del Senegal viene dichiarata sconfitta a tavolino, con il risultato finale di 3-0 a favore della Federazione del Marocco”, la sentenza.

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