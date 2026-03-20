Adnkronos News

Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma, in zona Capannelle, è crollato questa mattina poco prima delle 9. Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate dai vigili del fuoco morte sotto le macerie del fabbricato usato come riparo da senza fissa dimora. Sono in corso le operazioni per verificare se ci siano altre persone coinvolte. Sul posto la Polizia e la Scientifica. 

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Scuola, Valditara: “Ottime probabilità chiusura rapida terzo contratto”

Adnkronos News

Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince la prima serata con il 23,3%

Adnkronos News

Turismo, Labate (Confcommercio): “Reggio Calabria città moderna, puntiamo su…

Adnkronos News

Lite condominiale a Napoli, 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.