Reja avverte: “Napoli, niente limiti. Ma attenzione al Cagliari”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Edy Reja, ex tecnico di SSC Napoli e Cagliari, ha analizzato la sfida in programma oggi alle 18.30 all’Unipol Domus, soffermandosi anche sulla corsa al titolo che vede gli azzurri inseguire l’Inter. “I nove punti dall’Inter sono tanti, però perché mettere limiti alla Provvidenza? II Napoli tenterà di vincerla, poi si metterà comodo ad aspettare i risultati del weekend. Il discorso vale anche per il Cagliari, che non ha alcuna intenzione di sentire il fiato sul collo di chi insegue”. Poi uno sguardo ai possibili protagonisti del match. Reja non ha esitazioni su chi può decidere la gara: “Punto su Hojlund, che è fortissimo. Centravanti pazzesco: attacca la profondità, gioca per gli altri e poi per sé, ti conquista al primo scatto. Però poi ricordo anche che De Bruyne-McTominay assieme fanno una qualità tecnica straripante. Due leader dentro, col gol nel sangue”.