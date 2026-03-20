Nasce il Maradona “premium” – Gli Sky Box saranno spazi privati vetrati con visuale privilegiata

Factory della Comunicazione

Non solo calcio. Il progetto prevede anche la creazione di skybox, field box e aree hospitality, con servizi di alto livello destinati a sponsor, aziende e pubblico premium. Spazi esclusivi, lounge, ristorazione e servizi dedicati: un modello ormai consolidato nei grandi impianti europei, che consentirà allo stadio di generare nuovi ricavi e vivere anche fuori dai giorni partita.

Gli Sky Box saranno spazi privati vetrati con visuale privilegiata sul campo da gioco, mentre i Field Box saranno postazioni premium collocate a ridosso del terreno di gioco, collegate a lounge comuni dedicate. Le aree hospitality invece comprenderanno spazi comuni attrezzati con servizi esclusivi, finiture di pregio e dotazioni tecnologiche avanzate. Fonte: Il Mattino