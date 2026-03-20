Napoli, unica italiana presente nella top 50 delle città migliori del mondo. I criteri di valutazione

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Lo stadio Maradona rende grande Napoli anche all’estero. La rivista Time Out seleziona il capoluogo campano tra le 50 città migliori al mondo, unica scelta in tutt’Italia. È proprio l’arena di Fuorigrotta, però, ad essere celebrata come uno dei “26 luoghi da non perdere in città”. «L’unico sistema di credenze che qui può competere con quello della chiesa è il calcio, e il suo amatissimo idolo è Diego Armando Maradona» scrive il magazine britannico dedicato ai viaggi. Una Napoli tra fede calcistica, arte e storia: i turisti ormai vengono dall’estero appositamente per visitare il Maradona e assistere allo show degli azzurri. Si puntano ancora di più i riflettori sul valore attrattivo dello stadio e sulla necessità di renderlo fruibile ogni giorno. Il tifo napoletano viene celebrato alla pari di un luogo di cultura, in un mix tra folklore e tradizione: «Circondati da 50.000 tifosi che festeggiano un gol, i brividi sono assicurati» scrive la rivista.

Napoli all’estero La città viene descritta come «l’anima vibrante d’Italia, un connubio perfetto di fascino e caos». L’immagine che Time Out porta di Partenope è quella di un luogo ricco di storia e cultura. Per fortuna niente pizze o limonate a cosce aperte, al primo posto dei luoghi da visitare Time Out mette il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), uno scrigno che nasconde il «tesoro di reperti e statue antiche che, nel loro insieme, hanno gettato le basi del canone artistico occidentale come lo conosciamo oggi». E poi ancora il museo di Capodimonte, il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano, il Cimitero delle Fontanelle, il Pio Monte della Misericordia, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina. «Visita Napoli ora perché nonostante l’atmosfera vivace e dinamica che la caratterizza, la città sta abbracciando un’aria più rilassata e tranquilla. Una nuova ondata di boutique hotel dal design ricercato e dallo stile innovativo sta dando vita a una rinascita dell’ospitalità» si legge. Al pubblico viene presentata non una Napoli da fenomeno social, ma una cartolina di bellezza e storia ricca di arte, buon cibo e, soprattutto passione, anche calcistica.

La classifica

Di seguito la classifica delle 50 città stilata da Time Out:

1. Melbourne

2. ⁠Shangai

3. ⁠Edimburgo

4. ⁠Londra

5. ⁠New York

6. ⁠Città del Capo

7. ⁠Città del Messico

8. ⁠Bangkok

9. ⁠Seul

10. ⁠Tokyo

11. ⁠Zurigo

12. ⁠Rio de Janeiro

13. ⁠Copenaghen

14. ⁠San Paolo

15. ⁠Hong Kong

16. ⁠Cracovia

17. ⁠Porto

18. ⁠Guadalajara

19. ⁠Madrid

20. ⁠Valencia

21. ⁠Sydney

22. ⁠Parigi

23. ⁠Singapore

24. ⁠Marrakech

25. ⁠Hanoi

26. ⁠Bath

27. ⁠Bilbao

28. ⁠Berlino

29. ⁠Adelaide

30. ⁠Pechino

31. ⁠Anversa

32. ⁠Chiang Mai

33. ⁠Napoli

34. ⁠Amsterdam

35. ⁠Medellín

36. ⁠Lima

37. ⁠Vancouver

38. ⁠Ho Chi Minh

39. ⁠Osaka

40. ⁠Atene

41. ⁠Chicago

42. ⁠Il Cairo

43. ⁠Buenos Aires

44. ⁠Vienna

45. ⁠Dublino

46. ⁠San Francisco

47. ⁠Lagos

48. ⁠Auckland

49. ⁠Lisbona

50. ⁠Bogotá

I criteri

La classifica nasce da un ampio sondaggio globale, con oltre 24.000 abitanti di città di tutto il mondo coinvolti. L’indagine non si limita solo a chiedere alle persone cosa amano delle loro città – la scena gastronomica e la vita notturna, i negozi e i musei, i parchi e la gente – ma anche come ci si sente a viverci. Quindi vengono considerati criteri come la felicità, il costo e la qualità della vita. «Quest’anno abbiamo ampliato la nostra indagine», scrivono nell’articolo «Includendo aspetti come l’amore, il romanticismo e il senso di comunità» caratteristiche di cui Napoli è sicuramente padrona. Al primo posto, Time Out mette Melbourne, regno dei grandi eventi tra Australian Open e il Gran Premio di Formula 1. Al secondo posto Shanghai, descritta come «una città profondamente radicata nella storia, ma sempre proiettata verso il futuro». A chiudere il podio della classifica 2026 c’è Edimburgo che «prende tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta e lo porta a un livello superiore».

Fonte: Il Mattino