Napoli, unica italiana presente nella top 50 delle città migliori del mondo. I criteri di valutazione
Lo stadio Maradona rende grande Napoli anche all’estero. La rivista Time Out seleziona il capoluogo campano tra le 50 città migliori al mondo, unica scelta in tutt’Italia. È proprio l’arena di Fuorigrotta, però, ad essere celebrata come uno dei “26 luoghi da non perdere in città”.
«L’unico sistema di credenze che qui può competere con quello della chiesa è il calcio, e il suo amatissimo idolo è Diego Armando Maradona» scrive il magazine britannico dedicato ai viaggi. Una Napoli tra fede calcistica, arte e storia: i turisti ormai vengono dall’estero appositamente per visitare il Maradona e assistere allo show degli azzurri. Si puntano ancora di più i riflettori sul valore attrattivo dello stadio e sulla necessità di renderlo fruibile ogni giorno. Il tifo napoletano viene celebrato alla pari di un luogo di cultura, in un mix tra folklore e tradizione: «Circondati da 50.000 tifosi che festeggiano un gol, i brividi sono assicurati» scrive la rivista.
Napoli all’estero
La città viene descritta come «l’anima vibrante d’Italia, un connubio perfetto di fascino e caos». L’immagine che Time Out porta di Partenope è quella di un luogo ricco di storia e cultura. Per fortuna niente pizze o limonate a cosce aperte, al primo posto dei luoghi da visitare Time Out mette il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), uno scrigno che nasconde il «tesoro di reperti e statue antiche che, nel loro insieme, hanno gettato le basi del canone artistico occidentale come lo conosciamo oggi». E poi ancora il museo di Capodimonte, il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano, il Cimitero delle Fontanelle, il Pio Monte della Misericordia, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina. «Visita Napoli ora perché nonostante l’atmosfera vivace e dinamica che la caratterizza, la città sta abbracciando un’aria più rilassata e tranquilla. Una nuova ondata di boutique hotel dal design ricercato e dallo stile innovativo sta dando vita a una rinascita dell’ospitalità» si legge. Al pubblico viene presentata non una Napoli da fenomeno social, ma una cartolina di bellezza e storia ricca di arte, buon cibo e, soprattutto passione, anche calcistica.
La classifica
Di seguito la classifica delle 50 città stilata da Time Out:
1. Melbourne
2. Shangai
3. Edimburgo
4. Londra
5. New York
6. Città del Capo
7. Città del Messico
8. Bangkok
9. Seul
10. Tokyo
11. Zurigo
12. Rio de Janeiro
13. Copenaghen
14. San Paolo
15. Hong Kong
16. Cracovia
17. Porto
18. Guadalajara
19. Madrid
20. Valencia
21. Sydney
22. Parigi
23. Singapore
24. Marrakech
25. Hanoi
26. Bath
27. Bilbao
28. Berlino
29. Adelaide
30. Pechino
31. Anversa
32. Chiang Mai
33. Napoli
34. Amsterdam
35. Medellín
36. Lima
37. Vancouver
38. Ho Chi Minh
39. Osaka
40. Atene
41. Chicago
42. Il Cairo
43. Buenos Aires
44. Vienna
45. Dublino
46. San Francisco
47. Lagos
48. Auckland
49. Lisbona
50. Bogotá
I criteri
La classifica nasce da un ampio sondaggio globale, con oltre 24.000 abitanti di città di tutto il mondo coinvolti. L’indagine non si limita solo a chiedere alle persone cosa amano delle loro città – la scena gastronomica e la vita notturna, i negozi e i musei, i parchi e la gente – ma anche come ci si sente a viverci. Quindi vengono considerati criteri come la felicità, il costo e la qualità della vita. «Quest’anno abbiamo ampliato la nostra indagine», scrivono nell’articolo «Includendo aspetti come l’amore, il romanticismo e il senso di comunità» caratteristiche di cui Napoli è sicuramente padrona. Al primo posto, Time Out mette Melbourne, regno dei grandi eventi tra Australian Open e il Gran Premio di Formula 1. Al secondo posto Shanghai, descritta come «una città profondamente radicata nella storia, ma sempre proiettata verso il futuro». A chiudere il podio della classifica 2026 c’è Edimburgo che «prende tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta e lo porta a un livello superiore».
Fonte: Il Mattino