Napoli-Milan, allarme diffidati: quattro rossoneri al limite
Occhio a Napoli-Milan. I rossoneri si avvicinano alla sfida contro il Napoli con una situazione disciplinare delicata. Sono infatti quattro i giocatori rossoneri attualmente diffidati e quindi a rischio squalifica in caso di ammonizione.
Si tratta di Attehame, Fofana, Modric e Saelemaekers, tutti elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali nella gara contro gli azzurri. Un eventuale cartellino giallo comprometterebbe la loro presenza nel turno successivo, creando qualche intoppo nelle rotazioni della squadra.
Lo staff tecnico dovrà quindi valutare con attenzione la gestione dei giocatori, soprattutto in una partita ad alta intensità come quella contro il Napoli, dove il rischio di ammonizioni è particolarmente elevato.
A cura di Simona Marra
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