Napoli, Fabbroni rilancia: “Zeballos sì, serve coraggio. E su Insigne…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Zeballos al Napoli? Può andare bene. È nella linea più green de Napoli, si può fare questo tipo di investimento. Il mercato europeo mi sembra abbastanza saturo. È stata fatta già una buona mossa prendendo Alisson Santos dallo Sporting. Quanto rimpiango i tempi in cui KDB ‘pestava’ i piedi a McTominay? Lo rimpiango molto, perché molto probabilmente non era un problema. Era un problema per la stampa. McTominay avrebbe trovato la collocazione o comunque lo staff tecnico e Conte avrebbe aggiustato qualcosa. La visione della trasferta di Cagliari mi sembra abbastanza chiara. Guardando il calendario, il Napoli apre la giornata e poi chiuderà quella successiva, nel weekend di Pasqua. Vincere a Cagliari è di importanza capitale. Vediamo Fiorentina-Inter come finisce, se volessimo mantenere una finestra sulla rimonta Scudetto. La trasferta sarda è più pesante di quella che sembra. È una partita che ci farà capire se l’obiettivo Champions è vicino o c’è ancora da lottare. Il Cagliari si trova in una situazione poco simpatica, anche se la sconfitta della Cremonese metta un po’ di tranquillità a chi ha 30 punti. E quindi penso che l’impostazione tattica del Napoli con due scozzesi a centrocampo sarà bella da vedere. Garantirebbe una certa verticalità di azione. Serve coraggio in questo momento. De Bruyne in questo inedito tridente con Alisson può essere intrigante. Mi immagino un Napoli più verticale e spavaldo. Come mai nessun club di Serie A ha cercato Lorenzo Insigne? C’è miopia da parte delle squadre di Serie A, ma c’è stata anche una scelta netta di Insigne nel lasciare il calcio europeo. Chi lascia l’Italia per oltrepassare l’Oceano ci sembra gente persa”

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