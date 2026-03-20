Napoli, Conte sceglie Gutierrez: sfida decisiva contro il Cagliari

Scelte fatte in casa SSC Napoli in vista della delicata trasferta contro il Cagliari. Dopo un serrato ballottaggio, Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi: sarà Miguel Gutiérrez a partire dal primo minuto, con Leonardo Spinazzola inizialmente destinato alla panchina. La gara delle 18:30 all’Unipol Domus rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Il Napoli è pienamente in corsa per un piazzamento importante e vuole consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, provando anche a mettere pressione al AC Milan, avanti di appena un punto. Dall’altra parte, il Cagliari vive un momento complicato. La squadra guidata da Fabio Pisacane ha raccolto soltanto due punti nelle ultime sei partite e sente la necessità di invertire la rotta. La zona retrocessione non è immediatamente alle spalle, ma resta abbastanza vicina da non permettere cali di concentrazione. Servirà una prova di orgoglio contro un avversario di alto livello. Sul piano delle scelte, oltre alla titolarità di Gutierrez, si registra anche un cambio tra i pali. Prosegue infatti l’alternanza tra i portieri azzurri: questa volta toccherà a Vanja Milinković-Savić difendere la porta dal primo minuto. Conte punta quindi su freschezza e qualità per affrontare una trasferta tutt’altro che semplice, con l’obiettivo di portare a casa tre punti pesanti e continuare la corsa nelle zone alte della classifica.

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