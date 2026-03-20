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Mondiali atletica indoor al via oggi: il programma e dove vedere gli italiani in gara

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Al via oggi, venerdì 20 marzo, i Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun. Saranno 27 i titoli iridati al coperto – tra prove individuali e a squadre – assegnati nella località polacca in tre giorni, fino a domenica 22 marzo. Per l’Italia, subito carte importanti nel giorno del debutto, con Andrea Dallavalle e Andy Diaz pronti a regalare emozioni nel salto triplo. Ecco gli atleti italiani impegnati, gli orari di giornata e dove vedere le competizioni in diretta tv e streaming.  

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Ecco gli italiani in gara oggi ai Mondiali di atletica indoor a Torun:  

10.05 Eptathlon, 60 metri: Dester 

10.20 60 metri (maschile), batterie: Ceccarelli e Randazzo 

10.53 Eptathlon, salto in lungo: Dester 

11.08 400 metri (femminile), batterie: Bonora 

11.39 Salto in alto (femminile), finale 

12.01 400 metri (maschile), batterie 

12.51 800 metri (femminile), batterie: Coiro e Pellicoro 

12.57 Eptathlon, getto del peso: Dester 

13.26 800 metri (maschile), batterie 

18.10 Getto del peso (femminile), finale 

18.16 Eptathlon, salto in alto: Dester 

18.22 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli e Zenoni 

18.54 1500 metri (maschile), batterie: Arese e Riva 

19.35 Salto triplo (maschile), finale: Dallavalle e Diaz
 

19.42 400 metri (femminile), semifinali: eventuale Bonora. 

20.16 60 metri (maschile), semifinali: eventuali Ceccarelli e Randazzo. 

20.44 400 metri (maschile), semifinali 

21.22 60 metri (maschile), finale: eventuali Ceccarelli e Randazzo 

I Mondiali di atletica indoor saranno visibili su Rai Sport e su Sky Sport Arena. Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. 

sport

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