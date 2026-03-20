Manna: “Futuro Conte? Non ci sono dubbi. McTominay? Ecco cosa vorrebbe…”

Il Mattino ha raccolto le parole di Giovanni Manna rese ai microfoni di Dazn in vista di Cagliari-Napoli. Di seguito l’intervista.

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“A tutto campo le parole di Giovanni Manna pubblicate da Dazn nel giorno di Cagliari-Napoli. Dal rientro di De Bruyne alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra anche il prossimo anno, passando, per ultimo ma non per importanza, dal rinnovo di McTominay, che «ha espresso la volontà di restare». «De Bruyne arriva da una lunga degenza purtroppo, è tornato in una buona condizione. Ha lavorato molto. Da qui a dire che è meglio di quando è arrivato è difficile. Sono quattro mesi che non gioca, ma è un campione e un calciatore intelligente. Sono sicuro ci possa dare una mano in queste ultime partite», ha detto Manna

«Lukaku, McTominay, De Bruyne, Anguissa e Hojlund tutti a disposizione? Siamo contenti perchè non li abbiamo mai avuti per quasi tutta la stagione, è stata un’annata difficile.

Sono un valore aggiunto, ma poi spetta al mister decidere come adoperarli al meglio. La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà abbiamo trovato delle soluzioni. E bisogna dare atto a tutti di aver lavorato molto bene. Chiaramente – ha continuato il ds – l’avevamo pensata in modo diversa e ci aspettavamo una crescita durante l’anno di questa squadra. Non è stato così ma non abbiamo rimpianti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ora dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica».

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«Alisson è un calciatore molto umile, intelligente e ha fatto un percorso lungo per arrivare al calcio importante. Ha le caratteristiche che cercavamo – uno contro uno, velocità – per dare delle alternative al mister. Spesso non giocava titolare ma subentrava in Champions e ha fatto delle buone partite. Sicuramente è stata una buona opportunità, viste anche le condizioni in cui operavamo a gennaio».

Poi queste le parole sulla permanenza di Conte e sul rinnovo di McTominay: «Conte? Per come si è lavorato in questa stagione, per le difficoltà che abbiamo avuto, il lavoro del mister è stato fondamentale. Ci ha fatto vincere un titolo e siamo pienamente dentro l’obiettivo principale della stagione, ovvero la qualificazione in Champions. Il mister ha un altro anno di contratto e penso non ci sia nulla in discussione. Siamo estremamente contenti di quanto ha fatto in questi due anni. McTominay? Scott ha due anni di contratto e c’è un rapporto sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti. Lui ha espresso la volontà di rimanere al Napoli e stiamo parlando. Non abbiamo fretta. Per noi è un giocatore importante e ne apprezziamo il valore»”.