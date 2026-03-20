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LIVE (ore 18:30) – Cagliari/Napoli: le formazioni ufficiali

By Simona Marra
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Le formazioni ufficiali

 

 

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito, Folorunsho. All. Pisacane

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterin, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.

 

 

 

 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; Mctominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tifo

Striscioni di protesta all’esterno dell’Unipol Domus esposto dai tifosi del Cagliari. «Senza ultras non c’é partirà. Basta divieti. Noi vogliamo il nostri nemici. SC». In mattinata era apparso anche un altro striscione esposto dalla Curva A: «Senza ultras non c’è partita, basta divieti». Ci saranno una 40ina di tifosi del Napoli nel settore ospiti. Qualche altra decina anche nel settore tribuna dietro le panchine.

 

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Gli arbitri dell’incontro 

Il match della trentesima giornata di campionato, Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo alle 18:30, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il IV sarà Mario Perri di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Marco Serra di Torino.

 

 

I precedenti di Cagliari-Napoli

 

Sono 44 i confronti ufficiali in Sardegna: bilancio di 9 successi del Cagliari (ultimo 2-0, Serie A 2008/09). 22 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 13 vittorie del Napoli (ultima 0-4, Serie A 2024/25).

 

I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009 (2-0 con reti di Jeda e Lazzari, Serie A). Da allora si contano 14 sfide, con score di 5 pareggi e 9 affermazioni del Napoli.

 

Nelle ultime 11 sfide in Sardegna, Napoli sempre in rete con 27 marcature totali (ultimo stop il 23/10/2011, 0-0 in Serie A).

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Simona Marra

©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte

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