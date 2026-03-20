LIVE (ore 18:30) – Cagliari/Napoli: le formazioni ufficiali

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CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito, Folorunsho. All. Pisacane

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterin, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; Mctominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.

Striscioni di protesta all’esterno dell’Unipol Domus esposto dai tifosi del Cagliari. «Senza ultras non c’é partirà. Basta divieti. Noi vogliamo il nostri nemici. SC». In mattinata era apparso anche un altro striscione esposto dalla Curva A: «Senza ultras non c’è partita, basta divieti». Ci saranno una 40ina di tifosi del Napoli nel settore ospiti. Qualche altra decina anche nel settore tribuna dietro le panchine.

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Il match della trentesima giornata di campionato, Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo alle 18:30, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il IV sarà Mario Perri di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Marco Serra di Torino.