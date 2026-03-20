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LIVE (ore 18:30) – Cagliari/Napoli: in cerca di vittoria

By Simona Marra
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Gli arbitri dell’incontro

Il match della trentesima giornata di campionato, Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo alle 18:30, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il IV sarà Mario Perri di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Marco Serra di Torino.

 

 

I precedenti di Cagliari-Napoli

Sono 44 i confronti ufficiali in Sardegna: bilancio di 9 successi del Cagliari (ultimo 2-0, Serie A 2008/09). 22 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 13 vittorie del Napoli (ultima 0-4, Serie A 2024/25).

I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009 (2-0 con reti di Jeda e Lazzari, Serie A). Da allora si contano 14 sfide, con score di 5 pareggi e 9 affermazioni del Napoli.

Nelle ultime 11 sfide in Sardegna, Napoli sempre in rete con 27 marcature totali (ultimo stop il 23/10/2011, 0-0 in Serie A).

 

 

A cura di Simona Marra

©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte

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