LIVE – Cagliari/Napoli: inizia il secondo tempo

68′- Ammonito Olivera per fallo su Palestra.

64′- Sostituzione Cagliari. Folorunsho lascia il campo a Kilicsoy.

58′- Ci prova Gaetano con un tiro da fuori ma non trova lo specchio della porta.

56′- Occasione Napoli! De Bruyne imbuca per Politano che però non riesce a concludere.

54′- Sostituzione Napoli. Fuori Lobotka e dentro Alisson.

45′- Le squadre tornano in campo. Alla ripresa nessun cambio.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Squadre negli spogliatoi. Azzurri in vantaggio.

45′ + 2′- Finisce il primo tempo.

45′- Concessi 2 minuti di recupero.

41′- Ze Pedro cin prova con un tiro cross dalla destra, Milinkovic allontana.

34′- Ammonito Ze Pedro per fallo su McTominay.

24′- Ci prova Gilmour! Il numero 6 si inserisce in area ma non arriva sul passaggio di McTominay.

20′- Occasione Cagliari. Esposito ruba palla a Olivera e parte in area. Tenta il tiro ma non trova lo specchio della porta.

18′- Ammonito Lobotka per un intervento su Folorunsho.

16′- Ci prova ancora McTominay. Il numero 8 del Napoli gira di testa, la conclusione però è troppo alta.

6′- Politano cerca la porta da calcio piazzato, Caprile si allunga e respinge.

2′- Goal Napoli! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo nasce una piccola mischia in area. Buongiorno prova il tiro ma la palla colpisce il palo dopo una deviazione di Caprile. Sulla ribattuta McTominay è il più rapido ad arrivare: allunga il piede e manda il pallone in rete.

1′- Il calcio d’inizio è del Napoli.

COMINCIA LA PARTITA

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CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito, Folorunsho. All. Pisacane

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterin, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; Mctominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.

Striscioni di protesta all’esterno dell’Unipol Domus esposto dai tifosi del Cagliari. «Senza ultras non c’é partirà. Basta divieti. Noi vogliamo il nostri nemici. SC». In mattinata era apparso anche un altro striscione esposto dalla Curva A: «Senza ultras non c’è partita, basta divieti». Ci saranno una 40ina di tifosi del Napoli nel settore ospiti. Qualche altra decina anche nel settore tribuna dietro le panchine.

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Il match della trentesima giornata di campionato, Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo alle 18:30, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il IV sarà Mario Perri di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Marco Serra di Torino.