Italia, i convocati di Gattuso per playoff: esordio per Palestra, sorpresa Chiesa

(Adnkronos) – L’Italia è pronta per i playoff del Mondiale 2026. Oggi, venerdì 20 marzo, il ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati che affronteranno, giovedì 26, l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico, e l’eventuale finale contro la vincente di Bosnia-Galles. La lista completa:

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Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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