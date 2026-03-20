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Il futuro di De Bruyne non è in discussione

By Simona Marra
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Kevin De Bruyne – secondo Il Mattino – vuole restare a Napoli:

 

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“Nessuno oggi farebbe a meno di De Bruyne a Napoli. E anche Kevin non vorrebbe fare a meno dellazzurro. In città si è trovato benissimo, la sua famiglia anche, al netto dei problemi fisici avuti lungo tutti questi mesi. Mercoledì sera, poi, in città sono arrivati anche i suoi avvocati, ieri con lui a Castel Volturno prima della partenza per Cagliari. Un incontro formale con il club, un semplice saluto dopo la visita a Napoli al calciatore belga. E poi chissà, magari anche un modo per stringersi la mano per quello che verrà. Il futuro di De Bruyne non è in discussione, il prossimo anno resterà a Napoli con – si spera – maggiore continuità e possibilità di essere protagonista. I tifosi hanno solo assaggiato quello che può fare, sperano di goderselo a lungo prima e dopo il suo ultimo Mondiale da stella del Belgio”.

 

 

Fonte: CalcioNapoli24

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