“Il campionato non è aperto per la prima posizione”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo. Di seguito le sue parole:

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“Gattuso lo conosco bene, i convocati sono tutti gli italiani che giocano nel campionato italiano più qualcuno che viene da fuori. Migliori di questi non ce ne sono, la materia prima è questa. I valori tecnici e agonistici sono sicuramente importanti, ma importante sarà avere nervi saldi e cuore. I calciatori devono sapere che bisogna soffrire, soffrire, soffrire. Se l’Italia saprà soffrire, lottare e giocare su ogni pallone e avrà questo spirito, ce la farà. E questo è lo spirito di Rino Gattuso e sicuramente lo avrà trasmesso ai suoi ragazzi.

Il campionato credo che per la prima posizione non sia aperto. Per le altre posizioni, bisogna stare in guardia perchè c’è una lotta serrata tra Milan, Napoli, Roma, Juve, Como e quindi c’è da lottare. Ogni partita fa cambiare il pensiero, sembra fatta, poi non è fatta, poi l’Inter pareggia, il Milan perde per cui nel calcio i pronostici vengono smentiti ogni settimana. Il Napoli ha una formazione importante fatta di giocatori di grande livello, se poi non giocano perchè sono infortunati è evidente che non possono essere in campo. E’ chiaro che se mancano 4/5 titolari diventa un problema, è naturale.

A Napoli stanno fuori dei campioni e i sostituti chiaramente fanno fatica ad essere all’altezza, con tutto il rispetto per i giocatori. De Bruyne o Lukaku non li sostituisci facilmente e se sono al massimo della condizione sono di grandissimo livello e se manca il loro contributo, il valore tecnico diminuisce. Sognare va bene, ma di fronte alle avversità cosa si può fare? Se viene il temporale, ci bagniamo.

Se De Laurentiis mi chiamasse? Aurelio è straordinario, è un grande dirigente di calcio perchè ha coniugato l’aspetto economico a quello tecnico e non è facile”.