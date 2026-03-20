NewsCalcioNapoli

I Fab Four sono tornati, scenario possibile a Cagliari

By Emilia Verde
0

Il Napoli sta recuperando pian piano le sue punte di diamante, e la gara di stasera a Cagliari potrebbe portare in scena di nuovo di Fab Four. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli di recente ha ritrovato Anguissa, De Bruyne e McTominay. A dirla tutta, oggi ritroverà anche Lobotka dopo venti giorni, e così la riunione dei Fab Four andrà nuovamente in scena dopo un’attesa lunga più di cinque mesi: l’ultima volta che Conte li ha avuti tutti a disposizione risale al 5 ottobre 2025, contro il Genoa al Maradona. Occasione ghiotta, vero? Troppe teste e troppi piedi fatati per non pensarci”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Cagliari-Napoli, ecco come arrivano le due squadre alla sfida di stasera

News

Inaugurato al Maradona il murale di Jorit, i giocatori sono stati scelti fai tifosi

News

UFFICIALE – Da oggi (Fase 2) per i biglietti di Napoli/Milan

News

Tredici azzurri chiamati dalle Nazionali, c’è anche un derby. Quattro col…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.