I Fab Four sono tornati, scenario possibile a Cagliari

Il Napoli sta recuperando pian piano le sue punte di diamante, e la gara di stasera a Cagliari potrebbe portare in scena di nuovo di Fab Four. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli di recente ha ritrovato Anguissa, De Bruyne e McTominay. A dirla tutta, oggi ritroverà anche Lobotka dopo venti giorni, e così la riunione dei Fab Four andrà nuovamente in scena dopo un’attesa lunga più di cinque mesi: l’ultima volta che Conte li ha avuti tutti a disposizione risale al 5 ottobre 2025, contro il Genoa al Maradona. Occasione ghiotta, vero? Troppe teste e troppi piedi fatati per non pensarci”.

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