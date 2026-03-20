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Hojlund, caccia al record: il Napoli si affida ai suoi gol

By Sara Di Fenza
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Rasmus Højlund è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione. L’attaccante del SSC Napoli ha già messo a segno 14 reti complessive tra campionato, Champions e Supercoppa, avvicinandosi al suo primato personale. Il riferimento è alla stagione 2023-2024 con il Manchester United, quando arrivò a quota 16 gol totali. Ora ne mancano appena due per eguagliare quel traguardo, tre per superarlo e segnare il miglior rendimento della sua carriera. Il viaggio è iniziato il 13 settembre 2025 contro la Fiorentina e si è consolidato partita dopo partita, fino a diventare uno dei punti fermi dell’attacco azzurro. Nelle prossime nove giornate, Hojlund proverà a lasciare il segno in modo definitivo.

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