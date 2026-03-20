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(Grafico) Cagliari/Napoli le scelte, secondo il Cds, dei due mister

By Giuseppe Sacco
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CASA  NAPOLI

Factory della Comunicazione

Il Napoli è partito ieri pomeriggio intorno alle 17 da Capodichino ed è atterrato a Cagliari poco dopo le 18. Aereo sempre più completo, infermeria quasi svuotata: equazione perfetta, per questo finale di campionato che, dopo la sosta, prenderà il via con l’interessantissimo scontro diretto in agenda il 6 aprile al Maradona con il Milan (ore 20.45). Al di là del dubbio Lobo-Anguissa e del rientro dal primo minuto di De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, rispetto al Lecce dovrebbe rivedersi Milinkovic-Savic in porta al posto di Meret. Confermati i marcatori centrali Beukema-Buongiorno-Olivera, con Juan Jesus in panchina. Politano a destra e Gutierrez a sinistra a tutta fascia. Assenti gli infortunati Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Vergara.  

CASA  CAGLIARI

L’emergenza infortuni ha lasciato il posto a un cauto ottimismo. Restano fuori gli infortunati di lungo corso Belotti, Felici e Idrissi, out anche Borrelli, che tornerà con il Sassuolo dopo la sosta, dentro tutti gli altri. Pisacane dovrà rimpiazzare lo squalificato Obert, Rodriguez il candidato numero uno, visto che il sostituto naturale Idrissi si rivedrà solo nella prossima stagione. «Nonostante la valanga di guai – argomenta Pisacane – la squadra è rimasta fedele ai suoi principi: nessun alibi, spirito di sacrificio e voglia di lottare. Doti che ci serviranno nella sfida contro il Napoli». 
 

 

 

 

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