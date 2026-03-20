Di Leonardo: “De Bruyne titolare con il Cagliari. McTomianay….”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Di Leonardo, giornalista direttore di Tuttofantacalcio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

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A chi si affiderà mister Pisacane dal primo minuto?

“Classico 4-4-2 con qualche dubbio sulle scelte, soprattutto a sinistra vista la squalifica di Obert. Caprile; Zé Pedro in vantaggio su Zappa, Mina, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana; Folorunsho, Esposito. Con Kilicsoy in campo al posto di Adopo, Folorunho retrocederebbe a centrocampo.”

Come risponderà, Conte?

“3-4-2-1 con la conferma di Meret tra i pali; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola in vantaggio su Gutierrez; De Bruyne che dovrebbe rubare il posto ad Alisson, McTominay; Hojlund.”

Bologna e Fiorentina vanno avanti in Europa: dove possono arrivare?

“A me ha stupito il Bologna, una grande prestazione contro la Roma che era favorita per la vittoria finale. Affronterà l’Aston Villa, quarta in Premier League, non sarà una passeggiata. Per vincere la coppa dovrebbe fare un paio di miracoli. La Fiorentina, paradossalmente, ha una situazione più facile perché la competizione è meno tosta. Affronterà il Crystal Palace, quattordicesima in Premier: per me ha più possibilità la viola di andare avanti che il Bologna.”

È vera la voce che vorrebbe Spinazzola alla Juventus?

“C’è un forte interesse da parte della Juve, e per il ragazzo sarebbe un ritorno. È in scadenza col Napoli, magari la priorità è restare lì, ma l’interesse c’è e va segnalato. Non mi stupirebbe un ritorno in bianconero, visto che i partenopei non hanno ancora offerto il rinnovo all’esterno.”