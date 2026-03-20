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Del Genio avverte: “Conte-Napoli, serve equilibrio sul mercato. Niente umori altalenanti”

By Sara Di Fenza
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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio parlando del futuro di Conte: “Voglio aprire a un nuovo scenario. Tutti parlano di incontro  decisivo ed è giusto definirlo così con Conte e De Laurentiis a fine stagione. E in quest’incontro si traccerà per grandi linee quello che sarà il mercato estivo, ma non ci saranno già le firme sui nuovi colpi del Napoli. In quella riunione si potrà passare poi alla fase due, ovvero il mercato con la lista degli obiettivi e le varie opzioni per ogni ruolo. Pero se dall’opzione A si arriva all’opzione D, Conte non deve cambiare il suo umore e il suo punto di vista”.
Del Genio fa anche un esempio pratico in vista della prossima estate e dunque del mercato: “Facciamo finta che il Napoli preferisce togliere Lobotka e non Anguissa perché ha gia individuato il sostituto. Ma poi ti devi confrontare col mercato. E se arriva l’offerta per Anguissa e parte lui? A quel punto, cambia la scena. Io non vorrei che questa fase di tira e molla in estate diventi pretesto per modificare lo stato d’animo di Conte. lo voglio che lui accetti di restare ad ampio raggio e non solo sulle condizioni del giorno dell’incontro”.

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