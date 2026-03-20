Dal Manchester (City/United) al Napoli, l’idea di Conte per il finale di campionato

Il Napoli affronterà stasera all’Unipol Domus il Cagliari per la trentesima giornata di campionato di Serie A, e avendo di nuovo a disposizione i suoi Fab Four, Antonio Conte ha un’idea da sfruttare per questo rush finale di campionato. Il Corriere dello Sport scrive: ” Troppe teste e troppi piedi fatati per non pensarci: la tentazione di Antonio è di schierare anche McT alle spalle di Hojlund oltre a KDB, decisivo tra le linee nel secondo tempo contro il Lecce, in una sorta di tridente mascherato (e illuminato) forgiato nel fuoco di Manchester. Kevin, la leggenda del City, insieme con Scott e Rasmus, i ragazzi dello United”.

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