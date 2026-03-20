Conte: “Oggi abbiamo messo un po’ di pressione a chi sta davanti”

Antonio Conte è intervenuto nel post partita di Cagliari-Napoli 0-1, direttamente ai microfoni di DAZN:

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Si aspettava di più dal centrocampo e dalla trequarti?

“Abbiamo sbagliato troppo, potevamo fare meglio e comandare di più la partita visto che il Cagliari non veniva a pressare. Nel secondo abbiamo cercato il secondo gol, in queste partite può succedere di tutto. Andiamo alla sosta con 3 punti, aspettando gli altri. 3 punti per la zona Champions, siamo stati straordinari in queste 7 mesi a rimanere nelle prime posizioni. Guardiamo a chi c’è davanti, ma non facciamo battute a vuoto, ci vuole poco ad essere risucchiati da chi sta dietro”.

Importante non aver preso gol?

“Importante fare un clean sheet dopo 11 partite, oggi il Cagliari non ha mai tirato in porta. Riuscire a difendere tutti quanti bene: c’è stata grande applicazione e voglia. I ragazzi hanno percepito l’importanza della partita, anche se fatichiamo un po’ a concretizzare”.

Percentuali scudetto?

“Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%, Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin. Lobo ha faticato un pochino e abbiamo da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo. Neres penso sia difficile. In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo. Nessuno deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po’ di pressione a chi sta davanti”.