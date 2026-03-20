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Cinturrino, giudici Riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato

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(Adnkronos) – I giudici del Riesame di Milano hanno confermato il carcere per Carmelo Cinturrino, il poliziotto del commissariato Mecenate arrestato per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri ucciso con un colpo di pistola – sparato a una distanza di oltre 30 metri – durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Lo si apprende da fonti qualificate. Per lui la difesa, nell’udienza di martedì scorso, aveva chiesto i domiciliari.  

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