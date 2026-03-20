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“C’è sorpresa per l’interesse del Napoli”

By Simona Marra
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista di ESPN Augusto Cesar. Di seguito le sue dichiarazioni:

 

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“C’è sorpresa qui a Buenos Aires sull’interesse del Napoli per Zeballos, perché il Boca Juniors sta negoziando il rinnovo del contratto del calciatore. Un contratto che termina alla fine di questo anno e che ha una clausola. Il Boca non immagina di cedere Zeballos in estate. E chi vuole deve pagare la clausola di uscita. Oggi la clausola è di 20 milioni di dollari, a giugno tornerà ad essere di 15 milioni. Il giocatore vuole abbassare la clausola e questo è un tema della trattativa tra il club e Zeballos.

 

Io non credo che il Boca Juniors tratterà per una cessione ai costi inferiori della clausola rescissoria. C’è un buon rapporto tra l’agente, il Boca, il giocatore e il presidente Riquelme. Tutto fa pensare che si arrivi ad un rinnovo, è l’intenzione di tutti. E si pensa che il giocatore voglia giocare la Copa Libertadores che inizierà ad aprile e terminerà a fine anno.

 

Qual è il ruolo di Zeballos? Gioca a sinistra. Vero che Fernando Gago o altri allenatori lo hanno messo a destra. Ma lui non si si sente a suo agio a destra, gioca meglio a sinistra. In un 4-3-3 si sente più a suo agio perché può accentrarsi.

 

Quando tornerà dall’infortunio? Ora arriva la sosta per le Nazionali, tornerà intorno al 5 aprile, è fermo da circa 30 giorni per uno strappo muscolare di secondo-terzo grado. Arriverà a circa 45 giorni di stop”

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