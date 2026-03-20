Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: king Kev in azione
Credete alle coincidenze dietro i numeri? Kevin De Bruyne dovrebbe. Tornerà titolare oggi con il Napoli, esattamente 146 giorni dopo la sfida all’Inter, l’ultima in cui era stato titolare. Sommando le cifre di 146 si ottiene 11, il numero di maglia che King Kevin aveva scelto la scorsa estate, all’alba della sua avventura azzurra. E quel numero era diventato un manifesto: del Napoli vincente, del Napoli internazionale, del Napoli grande tra i grandi. In un attimo, scrive Il Mattino, la maglia di De Bruyne era diventata la più venduta tra i tifosi e gli appassionati azzurri. Un pezzo da collezione per oggi e per domani. Oggi, però, sarà anche e soprattutto un pezzo da novanta in campo, contro il Cagliari, finalmente pronta a essere nuovamente indossata dal primo minuto. 146 giorni dopo quel rigore decisivo contro i nerazzurri.