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Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: king Kev in azione

By Simona Marra
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Credete alle coincidenze dietro i numeri? Kevin De Bruyne dovrebbe. Tornerà titolare oggi con il Napoli, esattamente 146 giorni dopo la sfida all’Inter, l’ultima in cui era stato titolare. Sommando le cifre di 146 si ottiene 11, il numero di maglia che King Kevin aveva scelto la scorsa estate, all’alba della sua avventura azzurra. E quel numero era diventato un manifesto: del Napoli vincente, del Napoli internazionale, del Napoli grande tra i grandi. In un attimo, scrive Il Mattino, la maglia di De Bruyne era diventata la più venduta tra i tifosi e gli appassionati azzurri. Un pezzo da collezione per oggi e per domani. Oggi, però, sarà anche e soprattutto un pezzo da novanta in campo, contro il Cagliari, finalmente pronta a essere nuovamente indossata dal primo minuto. 146 giorni dopo quel rigore decisivo contro i nerazzurri.

 Agirà alle spalle di Hojlund in quella posizione che a inizio anno aveva fatto sognare tutti: si era composta una coppia d’attacco che aveva più di una cosa in comune. La qualità, la fame, i capelli biondi e pure la provenienza, anche se dai poli opposti della stessa città inglese. Poi gli infortuni hanno deciso per altro, ma quell’Hojlund che vuole darsi continuità in zona gol dopo Lecce conterà anche sulle giocate e le invenzioni del belga.
Che torna in campionato a dare il suo apporto, recitano le medie: con lui disponibile, la squadra di Conte in Serie A ha portato a casa in media 2,4 punti, con otto vittorie e appena due sconfitte. Senza Kevin tra i calciatori a disposizione, la media passa a 1,8. Un calo naturale, visto che dopo di lui tutta la mediana ha alzato bandiera bianca. Contro il Cagliari proverà anche a regalarsi un altro gol: De Bruyne è a quota 4 in stagione, fermo da un po’, da quella maledetta notte di ottobre che poteva cambiare tutto in un senso o nell’altro.

 

 

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