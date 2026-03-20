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Cagliari-Napoli, ecco come arrivano le due squadre alla sfida di stasera

By Emilia Verde
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Il Napoli ed il Cagliari si affronteranno stasera all’Unipol Domus per la trentesima di campionato di Serie A, ultima prima della sosta per le nazionali, ma come arrivano le due squadre alla sfida di stasera. IL Corriere dello Sport scrive: “Fondamentale per la lettura, però, è l’introduzione: il Cagliari ha preso 2 punti con due pareggi nelle ultime sei partite ed è oggettivamente in difficoltà, come hanno sottolineato l’ultima sconfitta per 3-1 contro un Pisa in dieci dal 37’ e il ritiro chiesto dalla squadra, mentre il Napoli è reduce da tre vittorie consecutive e di recente ha ritrovato Anguissa, De Bruyne e McTominay”.

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