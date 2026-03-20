Amoroso, giorn.: “Murales di Jorit al Maradona? I volti sono stati scelti dalla gente”

Il giornalista Salvatore Amoroso, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.

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“È stato inaugurato il murales di Jorit allo stadio Maradona, c’era anche Manfredi. Jorit si è detto orgoglioso di aver messo un’altra firma in questa città. Diventerà meta di pellegrinaggio, a partire già da questo weekend per le giornate del FAI. Sul murlae c’è Dino Zoff, poi ci sono Koulibaly, Ghoulam, Bruscolotti, Krol; ci sono Iuliano, Hamsik, Maradona, Cavani, Mertens e Careca. I volti sono stati scelti dalla gente, tramite sondaggi. Jorit ha ribadito che quest’opera l’ha gestita da solo. La sua firma è un po’ in giro ovunque per la città. Manfredi ha ribadito che il restyling del Maradona è un obiettivo del Comune, a prescindere da EURO 2032, per migliorare quest’impianto. Si dice fiducioso. In ottica Europeo bisogna attendere. Se dovessi inserire un dodicesimo uomo su quella parete? Metterei Kvaratskhelia, l’esterno più forte della storia del Napoli. È arrivato dal basso ed è diventato star. È capopopolo della sua nazione”.