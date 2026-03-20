Al Munaf mostra di Lisetta Carmi e Jacopo Benassi

(Adnkronos) – Il Museo Nazionale di Fotografia svela le nuove acquisizioni per la collezione permanente che conta oltre due milioni di opere. Da domani, sabato 21 marzo, fino al 7 giugno 2026, al Munaf di Milano Cinisello Balsamo, le mostre“Sono le braci di un’unica stella. Fotografie di Lisetta Carmi e Jacopo Benassi” e l’”Omaggio a Franco Vimercati”, curate da Matteo Balduzzi. Un progetto espositivo che celebra l’ingresso in collezione di tre importanti nuclei di opere, mettendo in dialogo la forza civile di Lisetta Carmi e Jacopo Benassi con il rigore concettuale di Franco Vimercati.

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«Tra loro profondamente diverse in quanto a linguaggio e attitudine degli autori – commenta il curatore Matteo Balduzzi – le mostre condividono tuttavia, alcuni elementi fondamentali, quali l’empatia verso i soggetti, l’attenzione verso ciò che è solitamente considerato marginale, il rigore e l’autonomia della ricerca artistica».

Le acquisizioni delle nuove opere sono state rese possibili grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nell’ambito dei bandi Strategia Fotografia 2022 (n. 6 fotografie di Lisetta Carmi della serie I Travestiti e n. 8 di Jacopo Benassi dalla serie Via del Campo) e Pac – Piano per l’Arte Contemporanea 2025 (n. 6 immagini di Franco Vimercati dalle serie Zuppiera e n. 3 immagini dalla serie Capovolte).

«La collezione del Munaf, che conta oltre due milioni di opere di arte visiva, è sempre più aperta ai linguaggi della stretta contemporaneità, anche attraverso call for project e committenze dirette, all’immagine in movimento e alla video arte. In sinergia con il Ministero della Cultura, lavoriamo per trasformare la nostra raccolta in una vera mostra permanente, capace di testimoniare l’evoluzione dell’identità visiva e sociale del nostro Paese», spiega il direttore Gabriella Guerci.

In occasione della vernice, domani sabato 21 marzo, alle ore 15, il Museo ospiterà il seminario di studi Intorno a Franco Vimercati: un momento di approfondimento critico per esplorare l’eredità intellettuale dell’artista rivolto a studiosi, studenti e appassionati. Interverranno il curatore Matteo Balduzzi, il Presidente dell’Archivio Franco Vimercati Martino Vimercati, Sara Codutti, curatrice indipendente, Elio Grazioli, critico d’arte e Simone Menegoi, curatore d’arte contemporanea. A seguire la tavola rotonda che coinvolgerà il fotografo Giorgio Di Noto, Alessandra Spranzi, docente di fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brera e l’artista visivo Silvio Wolf.

Saranno l’artista Jacopo Benassi, Giovanna Calvenzi, photo editor, il curatore dell’Archivio di Lisetta Carmi Giovanni Battista Martini, in dialogo con il curatore Matteo Balduzzi a introdurre, ore 18, l’inaugurazione della mostra “Sono le braci di un’unica stella. Fotografie di Lisetta Carmi e Jacopo Benassi”.

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