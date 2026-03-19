Adnkronos News

Università Lum, evento su artificial intelligence e silver economy

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Venerdì 20 marzo 2026, dalle ore 9:30, l’Università Lum Giuseppe Degennaro ospiterà l’evento ‘IA per la longevity economy e per healthcare: applicazioni, scenari e sviluppi futuri’, un momento di confronto dedicato alle opportunità e alle sfide poste dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti demografici. L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale ‘Università svelate’, promosso dalla Crui -Conferenza dei rettori delle università italiane e realizzato in collaborazione con l’Anci-Associazione nazionale comuni italiani. L’evento rientra inoltre nelle attività del Centro sull’Intelligenza Artificiale della Regione Puglia, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra università, istituzioni e territorio su temi di rilevanza strategica per la società contemporanea.  

Factory della Comunicazione

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali, dando avvio ai lavori e a un momento di approfondimento dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale e alle prospettive della Silver Economy, ambiti sempre più centrali per lo sviluppo economico, sociale e tecnologico. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra accademia, istituzioni e stakeholder, per riflettere sulle trasformazioni in atto e sulle opportunità che l’innovazione può offrire in risposta alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e della transizione digitale. 

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Musilli (Regeneron): “Oncoematologia nostra priorità strategica”

Adnkronos News

Turismo, Foti: “Dopo tre anni oggi chiudiamo un ciclo sul rilancio di questo…

Adnkronos News

Referendum, Fiorello: “Diaco non ha tutti i torti su testimonial e…

Adnkronos News

Milly Carlucci presenta Canzonissima: “Una grande responsabilità”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.