Adnkronos News

Umberto Bossi, l’addio del figlio Renzo: “Sempre fedele ai suoi ideali”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Dopo una vita di battaglie, vissuta fino all’ultimo respiro con passione e fedeltà ai suoi ideali, oggi si è spento nell’abbraccio dei suoi cari”. Renzo Bossi, all’Adnkronos, rende omaggio così al padre Umberto Bossi, morto oggi 19 marzo all’età di 84 anni. “Ci lascia la forza di non arrenderci mai, il coraggio di rialzarci dopo ogni caduta e l’amore profondo per la libertà e la nostra terra”, dice il figlio del fondatore della Lega. “Questo – conclude- è ciò che porteremo avanti, ogni giorno”.  

Factory della Comunicazione

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Morto Umberto Bossi, il cordoglio di Meloni: “Ha segnato una fase importante…

Adnkronos News

Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos’è successo in…

Adnkronos News

E’ morto Umberto Bossi, addio al fondatore della Lega: aveva 84 anni

Adnkronos News

Rakow-Fiorentina 1-2: viola ai quarti di Conference League con gol da centrocampo di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.