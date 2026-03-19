UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 32^ giornata

Sabato è in programma la 32^giornata del campionato di Serie B. L’AIA ha da poco comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno i match. Di seguito le sestine complete:
CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00
CALZAVARA
CAVALLINA – RICCI
IV: TREMOLADA
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUALTIERI
JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00
DI MARCO
CATALLO – BITONTI
IV: MASSIMI
VAR: VOLPI
AVAR: PRENNA
PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00
MARINELLI
CAPALDO – LAGHEZZA
IV: RENZI
VAR: GIUA
AVAR: DI VUOLO
MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15
GUIDA
DI GIOIA – CECCON
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: COSSO
MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30
FERRIERI CAPUTI
POLITI – PISTARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: MASSA
AVAR: RUTELLA
BARI – CARRARESE h. 15:00
PERENZONI
GALIMBERTI – RINALDI
IV: TURRINI
VAR: PRONTERA
AVAR: RUTELLA
EMPOLI – PESCARA h. 15:00
RAPUANO
BELSANTI – LUCIANI
IV: ANGELILLO
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00
PICCININI
PRETI – EL FILALI
IV: MAZZONI
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15
CHIFFI
SCATRAGLI – GARZELLI
IV: ANDENG TONA MBEI
VAR: SERRA
AVAR: NASCA
VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30
SOZZA
MOKHTAR – CEOLIN
IV: DI LORETO
VAR: SANTORO
AVAR: DIONISI