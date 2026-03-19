UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 32^ giornata

Sabato è in programma la 32^giornata del campionato di Serie B. L’AIA ha da poco comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno i match. Di seguito le sestine complete:

CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00

CALZAVARA

CAVALLINA – RICCI

IV: TREMOLADA

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUALTIERI

JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00

DI MARCO

CATALLO – BITONTI

IV: MASSIMI

VAR: VOLPI

AVAR: PRENNA

PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00

MARINELLI

CAPALDO – LAGHEZZA

IV: RENZI

VAR: GIUA

AVAR: DI VUOLO

MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15

GUIDA

DI GIOIA – CECCON

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSSO

MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30

FERRIERI CAPUTI

POLITI – PISTARELLI

IV: ZANOTTI

VAR: MASSA

AVAR: RUTELLA

BARI – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI

GALIMBERTI – RINALDI

IV: TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: RUTELLA

EMPOLI – PESCARA h. 15:00

RAPUANO

BELSANTI – LUCIANI

IV: ANGELILLO

VAR: CAMPLONE

AVAR: COSSO

SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00

PICCININI

PRETI – EL FILALI

IV: MAZZONI

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15

CHIFFI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV: ANDENG TONA MBEI

VAR: SERRA

AVAR: NASCA

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30

SOZZA

MOKHTAR – CEOLIN

IV: DI LORETO

VAR: SANTORO

AVAR: DIONISI