UFFICIALE, Serie A – Gli arbitri designati per la 30^ del torneo

By Gabriella Calabrese
Nel prossimo fine settimana è in programma la 30^giornata del campionato di Serie A. L’AIA ha da poco comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno i match. Di seguito le sestine complete:

CAGLIARI – NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      PERRI

VAR:  MARINI

AVAR:   SERRA

 

GENOA – UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

COLLU

PERETTI – BIFFI

IV:      TURRINI

VAR:   AURELIANO

AVAR:    PEZZUTO

 

PARMA – CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

FABBRI

CIPRESSA – YOSHIKAWA

IV:       GALIPO’

VAR:  PATERNA

AVAR:    DI BELLO

 

MILAN – TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

FOURNEAU

ROSSI M. – MORO

IV:     DOVERI

VAR:   NASCA

AVAR:    MARESCA

 

JUVENTUS – SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

MARCHETTI

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   ABISSO

AVAR:    CAMPLONE

 

COMO – PISA    h. 12:30

PAIRETTO

MASTRODONATO – FONTEMURATO

IV:     MUCERA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

 

ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

AYROLDI

BERCIGLI – FONTANI

IV:     CREZZINI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:     LA PENNA

 

BOLOGNA – LAZIO    h. 15:00

FELICIANI

BERTI – LAUDATO

IV:     ZANOTTI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GIUA

 

ROMA – LECCE    h. 18:00

SACCHI J.L.

BACCINI – ZINGARELLI

IV:       MASSIMI

VAR:     GHERSINI

AVAR:  ABISSO

 

FIORENTINA – INTER    h. 20:45

COLOMBO

BAHRI – DEI GIUDICI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MARESCA

AVAR:   MASSA

