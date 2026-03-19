UFFICIALE – Il Napoli sorride: Anguissa fuori dai convocati per le amichevoli del Camerun!

Antonio Conte ed il Napoli possono sorridere: Frank Anguissa non prenderà parte alle amichevoli del suo Camerun in programma a fine marzo in preparazione ai Mondiali. Il ct David Pagou – si legge sul portale TuttoNapoli – ha svelato la sua lista dei 26 giocatori selezionati per le due partite di preparazione contro l’Australia il 28 marzo e contro la Cina, tre giorni dopo. Sarà dato spazio a diversi giovani e nell’elenco non figurano calciatori di Serie A.

Anguissa, rientrato in occasione della sfida contro il Torino dello scorso 6 marzo, potrà approfittare dell’imminente sosta per riacquisire la miglior condizione possibile in vista del rush finale del campionato, che vede attualmente il Napoli al terzo posto con 59 punti.