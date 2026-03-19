Trump, la battuta gela la premier giapponese: “Attacco Iran come Pearl Harbor”

(Adnkronos) – Donald Trump ‘regala’ una battuta che fa calare il gelo alla Casa Bianca durante l’incontro con la premier del Giappone, Sanae Takaichi. “Perché non abbiamo avvisato gli alleati sull’attacco all’Iran? Volevamo sfruttare l’effetto sorpresa, che il Giappone conosce benissimo. Perché non ci avete avvisato prima di Pearl Harbor?”, chiede il presidente degli Stati Uniti. Takaichi ascolta le parole dell’interprete, l’espressione del suo viso tradisce un pizzico di disagio…

Factory della Comunicazione

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)