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Totti al Murales di Maradona: “Non dimenticherò mai le sue parole”

By Giuseppe Sacco
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Totti e Maradona. Un legame indissolubile, che va avanti da una vita, e che si è rafforzato nel corso degli anni. Le parole di stima reciproca, nelle occasioni pubbliche, si sono susseguite a ripetizione. Totti adorava Maradona e viceversa.

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E infatti, l’ex capitano della Roma ancora oggi, a quasi sei anni dalla morte del Pibe de Oro, non perde opportunità di ribadire chi sia il migliore di tutti. Lo ha fatto nella notte, a Napoli, fuori al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Un luogo culto, in segno di rispetto profondo.

Totti ha pubblicato una stories su Instagram, una foto del murales di Maradona con una frase: «Il più forte di tutti».

 

Ad accompagnare il tutto, anche la canzone Ho visto Maradona.

 

Tra i due c’è sempre stata una profonda amicizia. Nel 2016, Totti disse: «Maradona mi ha detto che ero il calciatore italiano più forte. Non dimenticherò mai queste parole. Per me lui è e resterà sempre il calcio».

 

Fonte: Il Mattino

 

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