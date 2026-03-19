Tifosi azzurri, contro il Cagliari ancora una trasferta col settore ospiti vuoto

I tifosi azzurri non potranno riempire il settore ospiti dell’Unipol Domus di Cagliari, domani per la gara fra il Napoli e i padroni di casa, dopo il divieto di trasferta per i residenti in Campania. Il Corriere dello Sport scrive: “Non ci saranno i tifosi del Napoli nel settore ospiti dell’Unipol Domus di Cagliari per la sfida di domani pomeriggio alle 18.30 contro la squadra di Pisacane. Il settore, infatti, resterà chiuso dopo il Decreto del Ministero a fine gennaio con lo stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio dopo gli incidenti sull’A1. A Cagliari, come si legge dal sito del club rossoblù, «nei settori ordinari è previsto il divieto di acquisto per i residenti nella Regione Campania, con obbligo di fidelity card “Passione Casteddu” sottoscritta entro il 28 febbraio per l’acquisto dei biglietti nel settore Curva Sud»”.