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Stadio Maradona ed Euro 2032: stamattina l’incontro in FIGC

By Gabriella Calabrese
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Questa mattina ci sarà un incontro in Figc al quale parteciperà l’ingegner Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli. Si discuterà della candidatura di Napoli a diventare una delle città ospitanti di Euro 2032 e del progetto del restyling del Maradona. A ottobre, poi, come sottolinea anche il CdS, la scelta definitiva. “I lavori partiranno a fine stagione. Nel DIP, il Documento di Indirizzo alla Progettazione, sono stati inseriti tutti i dettagli, dall’inquadramento urbano e territoriale alla descrizione degli interventi, dalla stima previsionale dell’intervento (costo complessivo da 203 milioni) al cronoprogramma con relativi rendering ed elaborati grafici. Il Comune aveva già stanziato 3 milioni per la prima progettazione del terzo anello. I restanti 200 milioni, fanno sapere dal Comune di Napoli, sono attesi dalla Regione Campania. Proprio dal terzo anello partiranno i lavori, chiuso da più di vent’anni per fastidiose vibrazioni avvertite negli edifici limitrofi. Per rispettare tutti i requisiti Uefa, si lavorerà dentro e fuori lo stadio – durante la stagione agonistica – con gli spalti più vicini al campo (verrà eliminata la pista d’atletica e si valutano soluzioni per trasferirla altrove), il miglioramento della copertura, skybox e nuove aree hospitality”

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