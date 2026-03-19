“Serie A, lotta scudetto chiusa! Mondiali? Serve pensare anche ai settori giovanili!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Colantuono, allenatore. Ecco le sue dichiarazioni.

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“La lotta scudetto credo sia chiusa. Certo, il calcio ci ha riservato delle sorprese incredibili, ma non credo sia questo il caso perché la distanza c’è. Però, c’è il secondo posto per il Napoli come obiettivo anche perché arrivare secondi o terzi cambia in termini economici. Se guardo l’andamento del campionato ed i valori espressi, se l’Inter butta il campionato è da folli, ma chi insegue non deve lasciare nulla al caso. Napoli e Milan sicuramente andranno in Champions mentre l’ultimo posto è tutto da giocarsi. Il calcio oggi prevede corsa, aggressività, si gioca a campo aperto, si produce più sforzo e ci può stare avere una stagione come quella del Napoli piena di infortuni. Quest’anno è capitato al Napoli, ma in passato è accaduto anche ad altri.

Leggevo che Gravina sta provando a fare qualcosa sul settore giovanile, tenta di fare qualcosa, ma qualcosa va fatta. Rischiamo di non fare i Mondiali e abbiamo perso parecchie posizioni rispetto agli altri. Devono sedersi questi dirigenti e studiare ed inventarsi qualcosa. Ad oggi ci sono tanti stranieri anche nella Primavera e non possiamo pensare di fare questa fatica per partecipare al Mondiale, prima era naturale parteciparvi”.